ROMA – “Siamo molto preoccupati per il taglio dei progetti PNRR che interesserà Comuni e scuole, e almeno una parte dei quali riguarda il dissesto idrogeologico, un tema che governo e giunta regionale di destra sottovalutano costantemente, nonostante i frequenti episodi, penso per esempio alla frana di Varenna, che provocano danni e disagi, quando non vittime. Il governo Meloni è in carica da mesi e ora ci racconta come un successo l’aver portato a casa la terza rata, quella di fine 2022, omettendo il prezzo carissimo che il Paese paga con la cancellazione di progetti per il valore di sedici miliardi di euro. Dal presidente Fontana vogliamo sapere quali sono le opere che interessano la Lombardia stralciate dal Governo che lui e la sua maggioranza di destra sostengono e come intendono intervenire”.

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Gian Mario Fragomeli annunciando una interrogazione al presidente Fontana depositata oggi dal gruppo regionale del PD.