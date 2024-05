DECEDUTO NELLA NOTTE GUIDO PUCCIO, GIÀ SINDACO DC DI LECCO (1970-75)

LECCO – Dopo una lunga malattia, si è spento questa notte Guido Puccio, già sindaco di Lecco per la DC (dal 1970 al 1975), nella vira commercialista. Vedovo con due figli, aveva perso la moglie Luisella Gambarelli nel 2013. Persona dagli interessi multiformi, amante anche del giornalismo e della scrittura, teneva da anni un blog molto letto e apprezzato dai lecchesi.

Il suo ultimo intervento risale al 21 maggio, ed era intitolato “Ma quale Italia cambia l’Europa“. Di seguito l’introduzione dell’analisi politica di Puccio:

Che cosa vuol dire “l’Italia cambia l’Europa?” È lo slogan che la Meloni ha lanciato nel corso del convegno del suo partito. Sono seguite le ordinarie polemiche nei confronti degli avversari ma ben poco sui problemi del Paese.

Eppure eravamo abituati, quando parlava il Presidente del Consiglio, a qualche riflessione realistica sulla situazione italiana.

Come si avvicinano le elezioni, i problemi reali passano in secondo piano. Non è che ci aspettassimo promesse, visto il più recente passato.

I veri problemi del Paese restano e richiedono ormai soluzioni rapide.