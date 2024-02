DISTRETTI DEL CIBO, FRAGOMELI (PD): “OCCASIONE IMPORTANTE PER IL TERRITORIO”

MILANO – “La legge approvata in consiglio regionale per valorizzare i distretti del cibo esistenti e sostenere la nascita di nuovi, ci ha visti favorevoli e ora confido che anche la provincia di Lecco possa accogliere questa sfida, progettando una sperimentazione con tutti coloro che sono interessati per costruire una filiera importante per la nostra economia”.

Sono le parole di Gian Mario Fragomeli, consigliere regionale del Pd, che commenta l’approvazione, martedì scorso, in Aula del progetto di legge ‘Disposizioni regionali per la promozione delle azioni di sostenibilità del sistema agroalimentare realizzate dai distretti del cibo’.

“Come Gruppo regionale del Pd auspichiamo che questo provvedimento possa contribuire a diffondere sempre più nella nostra regione la cultura della tutela del patrimonio agroalimentare, delle produzioni di qualità e di vicinanza e del rispetto del paesaggio – prosegue Fragomeli –. E poiché la consideriamo un’occasione importante per i territori, che possono così cogliere questa opportunità per rafforzare il sistema produttivo agroalimentare e lo sviluppo, fin da subito inviteremo le associazioni di produttori e di agricoltori per valutare la candidatura del lecchese a diventare distretto, puntando in particolare su alcuni prodotti”.