DOMANI SERA A CALOLZIO LA NOTTE BIANCA… IN ROSA

CALOLZIOCORTE – Domani sera sabato 1 giugno, dalle 20 alle 24, si terrà la decima edizione della Notte Bianca di Calolziocorte, organizzata da Confcommercio Lecco – Valle San Martino e da Associazione Valle San Martino Eventi, con il patrocinio del Comune di Calolzio.

La nuova edizione presenta diverse novità, a partire dal cambio di nome: l’evento si chiamerà “Notte Bianca… in Rosa” e si terrà principalmente in piazza Vittorio Veneto.

Come spiegato dall’ideatrice dell’iniziativa, l’assessore e presidente di Confcommercio Valle San Martino Cristina Valsecchi, la serata “in rosa” sarà piena di sorprese, tra food, giochi per bambini, dj set, stand di associazioni e commercianti e, per la prima volta, le opere d’arte realizzate con mattoncini Lego, che saranno esposte in Comune da 23 artisti di Itlug.