DOMENICA DI SOLE, RAFFICA DI SOCCORSI PER INCIDENTI TRA VALLI E LAGO

LECCO – Lecchese letteralmente preso d’assalto da turisti e villeggianti in una domenica calda e assolata che ha invogliato tanti a farsi un bagno nel lago, un’escursione sui monti e comunque una gita del fine settimana.

Ma non per tutti è stata una giornata rilassante e gli interventi di vario genere hanno coinvolto parecchie volte i soccorritori delle diverse realtà del territorio. Tralasciando episodi di minima entità e malori, si è iniziato a fare sul serio verso mezzogiorno con il recupero di un escursionista 41enne sul Resegone, versante di Lecco, operato da CNSAS ed eliambulanza dell’AREU di Bergamo. Quest’ultima ha trasportato la persona infortunata in codice giallo all’ospedale orobico ‘Papa Giovanni XXIII’.

Poco dopo le 14, caduta al suolo a Lierna per un 34enne, assistito dal Soccorso Alpini di Mandello e accompagnato al ‘Manzoni’ di Lecco (codice in questo caso verde). Intorno alle 15, un mezzo si è ribaltato in via del Viandante ad Abbadia, causando il ferimento di un 34enne – portato in condizioni mediamente critiche dalla Croce Rossa al nosocomio lecchese.

Due feriti alle tre del pomeriggio per un incidente di moto accaduto a Esino Lario: la coppia (lui di 64 anni, lei di 66) è stata presa in carico dal Soccorso Bellanese, in codice giallo. Ancora una caduta da moto, stavolta a Moggio, vittima un 23enne soccorso in “verde” dalla Croce Rossa Valsassina.

Eventuali aggiornamenti in questa stessa pagina.

RedCro