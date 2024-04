DOMENICA LA “ERRERUN”: ATTENZIONE ALLA VIABILITÀ

LECCO – Questa domenica, 14 aprile, a partire dalle 9 si terrà la seconda edizione della ErreRun, una manifestazione sportiva non competitiva organizzata dalla Asd Amatori Lecco con il patrocinio del Comune di Lecco.

L’evento prevede un giro del lago di Garlate, prevalentemente lungo la pista ciclopedonale, e attraverserà diversi comuni, prendendo il via da Lecco, in piazza Era per poi percorrere piazza del Pesce, la pista ciclopedonale fino a via Corti, via Corti, la pista fino a via dell’Isola, via dell’Isola fino al civico 11, ancora la pista fino al ponte Azzone Visconti e a seguire fino a Rivabella, per concludersi, attraverso via del Barcaiolo, nuovamente in piazza Era attorno alle 13.30.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione sono previste alcune modifiche alla viabilità, che prevedono per la giornata di domenica dalle 7 alle 13 il divieto di transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Era e in via Del Barcaiolo, nel tratto compreso tra via dei Pescatori e la pista ciclopedonale, il divieto di transito veicolare limitatamente al tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti lungo le strade interessate e l’istituzione del doppio senso di circolazione per i residenti in via Maggiore, presidiato dagli organizzatori.