DOMENICA MATTINA LA CAMMINATA “STOP LEUCEMIA” A CALOLZIOCORTE

CALOLZIOCORTE – Domani, domenica 21 aprile, Calolzio ospiterà la tradizionale “Camminata Stop Leucemia”, organizzata dal locale gruppo Alpini “Pippo Milesi”.

I fondi raccolti in occasione dell’evento saranno destinati ad Ail Bergamo, per finanziare la ricerca di nuove cure per combattere la leucemia. Gli organizzatori hanno comunicato che “il ricavato verrà utilizzato per finanziare borse di studio per ricercatori, medici, infermieri che prestano servizio presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo”. La camminata non competitiva, aperta a singoli, gruppi, studenti di scuole ed istituti, si snoda su un percorso di 6,5 chilometri a partire da piazza Vittorio Veneto.

Il ritrovo con iscrizione è previsto alle 9.30, la partenza alle 10 e alle 11.30 ci saranno le premiazioni; a seguire, i partecipanti potranno pranzare con la classica taragnata ed altre specialità del territorio, con la possibilità di asporto.

M. C.