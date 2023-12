DRAMMA SUL MONTE MOREGALLO: 58ENNE ESCE COL CANE, PRECIPITA E MUORE

VALMADRERA – Tragedia giovedì sera sul Monte Moregallo. La Stazione Triangolo Lariano del Soccorso Alpino è stata allertata poco prima delle 18:30 per il mancato rientro di un uomo del 1965. Era uscito per un’escursione con il suo cane, i tecnici del Cnsas – una ventina quelli impegnati – hanno cominciato a perlustrare tutti i sentieri della zona, da Valmadrera e da Canzo.

Intorno alle 20 è stato individuato il cane che abbaiava nei pressi del canalone Belasa e questo ha permesso ai soccorritori di trovare l’uomo: era precipitato per un centinaio di metri dalla cresta e giaceva in fondo al canale. È stato attivato l’elisoccorso di Como di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. L’intervento, che si è svolto quando era già buio, è stato molto complesso.

Il medico ha constatato il decesso e il corpo è stato recuperato con il verricello. Le squadre sono rientrate in serata.

Durante le operazioni, persone non identificate hanno disturbato lo scenario, utilizzando un puntatore laser: “un comportamento inappropriato – segnala il CNSAS -, che mette a rischio la sicurezza dell’equipaggio dell’elicottero e importuna i soccorritori e quindi da non mettere in atto”.