LECCO – Sei spettacoli in quattro mesi che hanno fatto divertire, emozionare e riflettere centinaia di spettatori. È terminata così ‘E…state a teatro’, la terza edizione della rassegna teatrale al teatro San Pio X di Carenno organizzato dal comitato Fita (Federazione italiana teatro amatori) di Lecco e Como, insieme alla parrocchia di Santa Maria Immacolata, alla compagnia I Teatranti e alla pro loco di Carenno, con il patrocinio del Comune.

Nelle settimane estive si sono susseguite quattro commedie brillanti, ‘Niente sesso siamo inglesi’ degli attori ospitanti de I Teatranti, ‘Spirito allegro’ della compagnia del Cenacolo francescano, ‘La pensione dei miracoli’ portata sul palco da Le Gocce e ‘Venere in pelliccia’ dei Baroni rampanti. Ma sono andate in scena anche uno spettacolo per bambini, ‘La via del tamarindo’ de La foresta di Arden, e una rappresentazione storica, ‘Un fiore per Anita’ realizzato da I Viaggiatori del tempo.

“C’è la soddisfazione di avere portato in scena rappresentazioni di qualità, seppur senza attori professionisti – afferma Valeria Bianco, presidente di Fita Lecco Como –. Il pubblico ha risposto con una buona partecipazione e questo ci gratifica notevolmente. Ricordo che questi spettacoli sono preparati dalle nostre compagnie con passione durante il tempo libero. Colgo, inoltre, l’occasione per ringraziare le compagnie, tutti i volontari che ci hanno dato una mano, il Comune e la Parrocchia di Carenno che hanno reso possibile l’iniziativa”.