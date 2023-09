MALGRATE – Nuove frontiere tecnologiche, analisi della redditività delle agenzie e risk management. Questi i temi affrontati nel corso del vertice svoltosi all’Hotel Griso di Malgrate martedì 26 settembre per iniziativa di ANAPA, Associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione (sigla aderente a Confcommercio-Imprese per l’Italia). Summit realizzato in collaborazione con AXA, Allianz, Carglass e CarSafe.