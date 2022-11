LECCO – La Camera di Commercio Como-Lecco diffonde la nota informativa “Analisi congiunturale 3° trimestre 2022 Industria, artigianato, commercio e servizi“, curata dall’ufficio Studi e Statistica dell’ente.

L’analisi congiunturale del 3° trimestre 20221 mostra che la ripresa del comparto industriale prosegue in entrambe le province lariane: quasi tutti i valori continuano ad essere superiori al livelli pre-Covid. Infatti, rispetto al 3° trimestre 2019, produzione, ordini e fatturato delle imprese industriali crescono sia per Como (rispettivamente +7,3%, +16,7% e +17,3%) che per Lecco (+13,9%, +11,4% e +26,8%). Anche per l’artigianato gli indicatori sono su livelli superiori a quelli del 3° trimestre 2019 (a eccezione degli ordini lecchesi): a Como produzione +10,4%, ordini +7,5% e fatturato +17,1%; a Lecco rispettivamente +6,7%, -2,8% e +9,7%. Per quanto riguarda il terziario, dal commercio vengono segnali positivi in entrambe le province (valore aggiunto: Como +12% e Lecco +15,5%; occupazione rispettivamente +3,2% e +14,9%). Nei servizi, la performance è ancora migliore: a Como il volume d’affari cresce del 20,3% e l’occupazione del 25,1%; a Lecco, rispettivamente, +23,3% e +6,2%.

“I dati del terzo trimestre 2022 – commenta il presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco Marco Galimberti – evidenziano il proseguimento del percorso di ripresa di tutti i comparti dell’economia lariana, a conferma della tenacia con la quale i nostri imprenditori stanno affrontando le difficoltà legate al caro energia e al reperimento delle materie prime. Le aspettative per l’ultima parte dell’anno non sono peraltro positive: auspichiamo che si riesca presto, a livello regionale, nazionale ed europeo, a concretizzare misure specifiche a supporto della tenuta della ripresa economica e a vantaggio dell’intero tessuto sociale”.