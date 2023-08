MANDELLO DEL LARIO/BALLABIO – Ferragosto di cronaca a causa di due episodi avvenuti tra lago e monti.

Una giovanissima di origine straniera (di circa 11 anni) residente in Brianza è scomparsa nelle acque del Lario all’altezza di Mandello, ricerche sono in corso nel lago ad opera dei Vigili del Fuoco con la squadra nautica e il distaccamento di Bellano impegnati oltre ai sommozzatori; sul posto anche gli operatori del 118 e i Carabinieri.

Meno grave l’emergenza andata in scena sul monte Due Mani dove due persone sono state soccorse in una zona impervia; anche in questo caso, intervenuti i Vigili del Fuoco di Lecco con le squadre S.A.F.. Una persona è stata portata a valle dal nucleo Speleo Alpino Fluviale, mentre l’altra in difficoltà è stata recuperata dall’elicottero ‘Drago Vf’.

A Mandello intanto le ricerche continuano con elicottero e sommozzatori.

Aggiornamenti appena disponibili.

RedCro