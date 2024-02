ERA DEL VARESOTTO LEO DI VIRGILIO, MORTO DOMENICA SUL MONTE DUE MANI

MORTERONE – Un volo nel vuoto di oltre 100 metri, è morto sotto gli occhi del compagno di escursione Leonardo Di Virgilio, 26 anni di Arcisate (VA) precipitato domenica mattina mentre saliva sul Monte Due Mani, tra Morterone e Ballabio.

Atletico, esperto di montagna, “Leo” stava risalendo in ferrata l’ultimo tratto della cima, unitamente a un amico 27enne – rimasto illeso ma ovviamente scioccato da quanto accaduto.

Inutili purtroppo i soccorsi portati dall’elicottero di Areu di Como, decollato da Villa Guardia e dai tecnici del Soccorso Alpino: per il giovane appassionato di escursioni e scalate 5enne Di Virgilio non c’era più nulla da fare.

Si tratta del secondo decesso in pochi giorni sui rilievi del Lecchese: solo mercoledì scorso, il 14 febbraio, aveva perso la vita sulla Grignetta il 76enne di Sulbiate Ernesto Tresoldi, precipitato per dieci metri dalla “Cresta Cermenati”. A sua volta esperto di alpinismo, la vittima era tra i fondatori del CAI del suo paese in provincia di Monza e Brianza.

RedCro

–

LEGGI ANCHE: