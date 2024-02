ERVE, LA PROVINCIALE N. 181 RIAPRIRÀ ALLE SEI DI DOMATTINA, LUNEDÌ

ERVE – La Provincia revocherà l’ordinanza emessa venerdì 9, dopo la frana sulla SP 181: la strada riaprirà dalle 6 di lunedì 12.

Si inizia a vedere il sereno sulla SP 181, che permette l’accesso al Comune di Erve: la Provincia di Lecco, visto il miglioramento delle condizioni meteo e, nella giornata di oggi, la conclusione dell’allerta arancione emessa dalla regione, ha inviato i tecnici per le verifiche. La Provincia ha confermato che nella giornata di oggi, 11 gennaio, sono state svolte “specifiche verifiche in loco in esito a quanto occorso, con verifica da parte di personale specializzato nel lavoro in parete con uso di tecniche alpinistiche, al fine di individuare il sito ove si è originato il fenomeno di dissesto idrogeologico, con contestuale rimozione di alcuni frammenti residuali instabili”.

Visto il conseguente ritorno alle condizioni precedenti gli eventi del 9 gennaio, grazie a questi lavori, la Provincia revocherà l’ordinanza dalle 06:00 del giorno lunedì 12 febbraio, “con l’adeguamento della segnaletica stradale”.

Michele Carenini



