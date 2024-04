EVENTI/AL POLITECNICO LA CORSA SOSTENIBILE PER VEICOLI IBRIDI ED ELETTRICI

LECCO – Ecoverso, associazione culturale che promuove una mobilità più sostenibile, in collaborazione con il Politecnico di Milano presenta la 18esima edizione della Ecoverso R-Ace, in programma domenica 19 maggio presso il Polo territoriale di Lecco del Politecnico.

Il programma di eventi inizia sabato 18 maggio con il ritrovo dei piloti presso il campus lecchese, la visita guidata al Campanile di San Nicolò e i primi controlli sulle auto a cui seguirà un rilassante aperitivo vista lago presso il bar Barcaiolo alle 19 in piazza Era. Domenica mattina, alle 9, sventolerà la bandiera a scacchi, con il via ufficiale della corsa: un circuito lungo circa 58 km e molto suggestivo che costeggia i laghi di Annone, Pusiano, Alserio e Garlate.

Ecoverso R-Ace è una gara automobilistica all’insegna della mobilità sostenibile, aperta sia a team scuderie sia a tutti coloro che vorranno misurare le proprie abilità di guida con un veicolo ibrido o elettrico. A vincere, però, non saranno i piloti che completeranno il percorso con il miglior tempo, ma chi avrà il consumo finale in ml o Wh più basso: una gara, quindi, all’insegna della sostenibilità, della diminuzione dei consumi e di un nuovo modo di viaggiare, in armonia con l’ambiente e con il territorio.

Le categorie in gara sono Hybrid, Hybrid Team, Electric ed Electric Team, con partenza e arrivo presso il Politecnico di Milano – Polo di Lecco, in un ordine stabilito in base alla data di iscrizione. Tutti i piloti alla prima partecipazione rientrano nelle categorie Hybrid o Electric, mentre i piloti delle categorie Hybrid Team ed Electric Team vengono scelti dai rappresentanti delle scuderie stesse. La gara non prevede limiti di tempo, ma ai piloti viene chiesto di seguire il flusso del traffico senza creare rallentamenti, con l’arrivo dell’ultimo partecipante previsto entro le 13.

I primi tre classificati di ogni categoria verranno premiati con una prestigiosa coppa e una bottiglia di ottimo vino biologico gentilmente offerta dal Gruppo Vignaioli di San Colombano al Lambro (MI). Non solo, ma i primi classificati di ogni categoria avranno a disposizione, durante il pomeriggio di domenica, il servizio di lucidatura della propria auto a cura degli studenti della Fondazione Enaip Lombardia. Terminata la gara, relax e ristoro con un pranzo tutti insieme offerto anche in questo caso dagli studenti della Fondazione Enaip Lombardia.

Le auto in gara, al momento, sono 15 con un numero massimo previsto di 35 macchine a contendersi la Ecoverso R-Ace; le iscrizioni a Ecoverso R-Ace continuano fino al 27 aprile, il costo di partecipazione è di 30 euro (10 euro per la gara più 20 euro di quota associativa a Ecoverso). È possibile prendere parte alla gara fino al giorno prima, al costo di 50 euro.

Novità di quest’anno, prima delle premiazioni della gara, alle 14:30 nell’aula magna del Politecnico è previsto un incontro pubblico dedicato alla mobilità sostenibile, dal titolo “Tutto quello che avresti voluto sapere sulle auto elettriche ma non hai mai osato chiedere alla scienza”. Con il fondatore di Ecoverso Luca Dal Sillaro, che agirà da moderatore dell’evento, interverranno Renata Zuffi, assessora all’ambiente, mobilità e pari opportunità del Comune di Lecco, Eleonora Perotto, Mobility Manager del Politecnico di Milano, e i professori Mario Grosso, delegato della Rettrice per i rapporti con le reti delle università sostenibili, e Nicola Armaroli, direttore della rivista di divulgazione scientifica Sapere. Un dibattito sulle potenzialità dell’e-mobility come nuovo modo di viaggiare e muoversi, che rientra tra le iniziative del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2024 di ASviS e aperto a tutti, previa registrazione.