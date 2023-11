EVENTI/UN WEEKEND A TEATRO AL CENACOLO FRANCESCANO

LECCO – Sabato 11 novembre e domenica 12 novembre due appuntamenti al Cenacolo Francescano di piazza Cappuccini. Quello di sabato 11 è il primo di tre eventi che l’Associazione ‘Il Cenacolo Francescano’ propone in questa stagione, riprendendo quello fatto nella passata e dedicando un concerto tributo a Lucio Dalla, uno a Fabrizio De Andrè e un terzo ai Pooh.

Si inizia con Il Gruppo teatrale in cammino di Cassina de’ Pecchi che sabato 11 novembre alle 21 metterà in scena ‘Una suora fuori dal coro’, un musical con regia di Anna Maria Ponzellini, coreografie di Gianluca Deponti, disegno luci di Daniele Pirotta, audio di Sebastiano Zucchelli. Uno spettacolo brioso e coinvolgente in due atti, un turbinio di emozioni suscitate da musica, canto, recitazione e danza. ‘Una suora fuori dal coro’, liberamente ispirato a due celebri film con Whoopi Goldberg, vede in scena una trentina di giovani e adulti che sanno mettersi in gioco con l’energia dei personaggi che interpretano raccontando a modo loro la strana vicenda della suora che ha appassionato tantissimi spettatori nei due film di fine Anni Novanta. I biglietti al costo di 15 euro sono in vendita presso la biglietteria del teatro nei giorni di apertura oppure online sul sito ufficiale .

Domenica 12 novembre è in calendario il secondo appuntamento della rassegna per le famiglie ‘Piccoli e grandi insieme’. Il Teatro del Buratto di Milano proporrà ‘A metà strada, storia di Giraffa e Pinguino’ di e con Jessica Lionello e Roberto Capaldo. In un posto molto caldo e molto lontano vive una giraffa che non sa sedersi e deve stare sempre in piedi. Le piace camminare, mangiare foglie e cantare, ma si sente sola. Decide allora di lanciare un messaggio al vento, inviando una lettera alla prima creatura dall’altra parte del mondo che la riceverà. La missiva arriva effettivamente a un nuovo amico, un pinguino ‘inventore’ che sogna di volare. I due decidono così di incontrarsi a ‘metà strada’. Ma come è fatta una giraffa? Pinguino non ne ha mai vista una. E come è fatto un pinguino? Giraffa non lo sa. Per i due anche solo riconoscersi all’appuntamento, risulta molto difficile. L’incontro non è rassicurante: la loro forte differenza inizialmente li scoraggia e temporaneamente li divide, ma con un po’ di tenacia e volontà, si potrà scoprire che le differenze non sono solo un ostacolo, ma un’opportunità per cambiare punto di vista e modificare lo sguardo sulle cose. Un modo per Giraffa di imparare a sedersi e guardare un po’ più in basso. Un modo per Pinguino di salire ‘in alto’ e guardare un po’ più su. Il costo dei biglietti è di 4 euro per i bambini e 6 per gli adulti.