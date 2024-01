FAIDA DEI TRAPPER, SEI INDAGATI PER L’ACCOLTELLAMENTO DI FABIO GAPEA

PADOVA – La Squadra Mobile di Padova ha consegnato l’avviso di garanzia ai sei giovani che avrebbero, il 14 febbraio 2022, aggredito a coltellate il lecchese Fabio Carter Gapea, allora 25enne, nel locale scalo ferroviario.

L’episodio è riconducibile a faide tra trapper: Gapea farebbe infatti parte della crew di Simba la Rue mentre i suoi aggressori – immigrati di seconda generazione, tutti tra i 20 e i 29 anni, residenti tra Padova, Milano e Ferrra – apparterrebbero alla banda di Baby Touché (non presente al fatto in questione). Il fatto venne poi vendicato dai compagni del lecchese in una successiva aggressione a Milano, in via Settala, ai danni di due avversari.