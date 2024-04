FATTORE LECCO: GIACOMO GALLI CONFERMATO PRESIDENTE

LECCO – Continuità, ma anche nuovi innesti all’interno del Consiglio Direttivo dell’Associazione Fattore Lecco che ha visto la nomina dei propri componenti nel corso dell’Assemblea degli iscritti tenuta nella serata di mercoledì 24 aprile. I soci del sodalizio, riuniti all’interno dell’ostello di Lecco, hanno infatti confermato cinque dei consiglieri uscenti ed eletto due nuovi componenti.

Su richiesta dell’Assemblea, proseguiranno l’impegno nel Direttivo Massimo Brini, Giovanni Cattaneo, Gerolamo Fazzini, Paola Frigerio e Giacomo Galli, che già avevano ricoperto il ruolo tra il 2021 e il 2024. A completare la composizione dell’organo che guiderà l’attività di Fattore Lecco fino alla primavera 2027 saranno Mattia Bernasconi e Chiara Tagliaferri, entrambi appartenenti all’associazione dalle sue prime battute. Il Direttivo ha infine confermato Galli alla presidenza e Frigerio come tesoriera, mentre Bernasconi ha assunto il ruolo di vicepresidente.

“Voglio ringraziare tutti i soci dell’Associazione e in particolare Roberta Albanese e Marco Riva che hanno scelto lasciare il posto per ragioni professionali e personali – ha affermato Galli – Per tre anni hanno dato un contributo concreto alle iniziative e alimentato il confronto interno e sono sicuro che continueranno a farlo anche nei prossimi anni”.

“Sono convinto che la rinnovata squadra del Consiglio Direttivo rappresenti al meglio l’impegno dell’Associazione Fattore Lecco e la varietà dei suoi componenti – ha concluso il riconfermato presidente della realtà civica – Diamo così inizio a una fase di nuovo slancio, con il medesimo spirito di apertura e dialogo con i lecchesi. Iniziamo il cammino che ci porterà ai prossimi appuntamenti di rinnovamento degli enti locali, convinti che il domani si costruisce oggi”.