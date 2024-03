“FEMMINILE PRESENTE!” DONA IL QUADRO ‘CICATRICI’ ALLA CASA DI QUARTIERE

LECCO – ‘Femminile presente!’, associazione iscritta all’Albo nazionale del Volontariato, alla Commissione per le Pari Opportunità del Comune di Lecco, al Tavolo Territoriale della Rete Antiviolenza della provincia di Lecco e aderente alla Tavola della Pace del Lecchese, comunica che, quale conseguenza dell’evento ‘Ci vuole un patto’ del 24 novembre scorso, realizzato presso il Circolo Libero Pensiero in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, donerà alla Casa di Quartiere di Laorca il quadro ‘Cicatrici’ di Lorena Olivieri.

L’appuntamento è per giovedì 4 aprile alle 18.30. L’iniziativa si inserisce nell’attività di sensibilizzazione che dal 2018 l’Associazione porta avanti nei diversi quartieri della città, rappresentando uno spettacolo di prosa e musica sul tema della violenza, dal titolo ‘Ci vuole un patto!’. Alla fine dello spettacolo un o un’artista locale, a titolo gratuito, si impegna a predisporre un’opera contro la violenza che viene completata dagli intervenuti all’evento.

Come di consuetudine, alla fine della performance del 24 novembre 2023, i presenti sono stati invitati ad apporre una pennellata al quadro, secondo le indicazioni dell’artista di turno, nell’occasione Lorena Olivieri, già insegnante presso l’Istituto Medardo Rosso di Lecco, nonché vicepresidente di ‘Femminile presente!’.

L’idea di regalarlo ai cittadini di Laorca nasce dalla collaborazione con la Casa di Quartiere APS LAORCA LAB, secondo gli obiettivi del progetto ‘Patto di Comunità con il Comune di Lecco – Lungo le sponde del Gerenzone’, a cura della referente Barbara Rigamonti. In occasione di ogni 25 novembre futuro ‘Femminile presente!’ intende portare in ogni quartiere della città l’iniziativa sia della performance sia del quadro, nell’intento di coinvolgere, attraverso le emozioni, i cittadini e le cittadine sulle conseguenze devastanti del fenomeno della violenza, in particolare quella intrafamiliare, deleteria anche per le relazioni dei futuri adulti. Il quartiere candidato per il 2024 è quello di Chiuso.