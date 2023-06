LECCO – La Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Lecco-San Giovanni, diretta da Luca Ballabio, terrà un concerto in occasione della festa nazionale del 2 giugno. Appuntamento alle 21 di venerdì in piazza Garibaldi. L’ingresso è libero e il concerto è organizzato nell’ambito del programma ufficiale del Comune di Lecco. In caso di pioggia l’evento avrà luogo all’Auditorium della Casa dell’Economia.

Questo il programma: ‘Il Canto degli Italiani’ di Michele Novaro (1818-1885); ‘Inno europeo (Inno alla Gioia)’ di Ludwig van Beethoven (1770-1827); ‘Marcia dell’Aeronautica’ di Alberto Di Miniello (1898-1986); ‘2 Giugno, Marcia’ di Amleto Lacerenza (1910-1972); ‘Scossa Elettrica’ di Giacomo Puccini (1858-1924); ‘Gran Finale dell’Atto I’I dall”Aida’ di Giuseppe Verdi (1813-1901); ‘Il Gottardo, Inno’ di Amilcare Ponchielli (1834-1886); ‘Danza delle Ondine’ dall’opera ‘Loreley’ di Alfredo Catalani (1854-1893); ‘Sinfonia’ dall’opera ‘Il Guarany’ di Antonio Carlos Gomes (1836-1896).