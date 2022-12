LECCO – Sono lunghi, forse più del previsto, i tempi per la riapertura della “nuova Lecco-Ballabio”. Non ci sono buone notizie nell’aggiornamento serale diffuso dalla Prefettura di Lecco in merito alla frana che ieri, venerdì 9 dicembre, ha interessato la SS36DIR, e che solo per fortuna non ha causato vittime. Da domani, domenica, inizieranno gli interventi di disgaggio, nel frattempo in Comunità Montana si riuniranno i sindaci del territorio.