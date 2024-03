FURTO A ROSSINO, IL COMUNE AVVERTE: “PRESTATE ATTENZIONE”

CALOLZIOCORTE – Spavento nella frazione di Rossino per una coppia, uscita a fare una passeggiata, che si è ritrovata la casa svaligiata dai malviventi.

Come raccontato dall’assessore Cristina Valsecchi, a cui la coppia ha comunicato la vicenda e che ha allertato la cittadinanza sui social, “domenica, tra le 16 e le 19, la famiglia è uscita per fare un giro a piedi, vista la bella giornata, e non ha chiuso le persiane a causa del clima mite. Nel frattempo, i ladri sono entrati e hanno svaligiato la casa, mettendola a soqquadro e lasciando la sgradita sorpresa ai proprietari. Nella casa non c’era molto, un po’ di denaro e alcuni gioielli in oro, ma i criminali hanno cercato ovunque e violato tutti gli spazi dell’abitazione per recuperare altra refurtiva, che non hanno trovato”.

“I proprietari si sono presi un grosso spavento – ha concluso Valsecchi -, hanno chiamato subito i carabinieri e hanno fatto la denuncia. Mi hanno però comunicato che, da un po’ di giorni, nella zona passeggiavano delle persone che non erano del luogo”. L’appello quindi è all’attenzione, soprattutto con l’arrivo della primavera.

Michele Carenini