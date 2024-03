GATTINONI RIBADISCE: IL QUARTO PONTE “NON PUÒ RESTARE UN’OPERA A METÀ”

Cari lecchesi,

“Il nuovo ponte sull’Adda non può restare un’opera a metà!”.

Lo aveva chiesto all’unanimità il Consiglio comunale di Lecco nel 2021, e io l’ho ribadito oggi (*) di fronte a tutte le autorità competenti, compreso il Ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini, presente a Pescate per la posa della prima pietra di questa grande opera olimpica. Questa mattina, infatti, ha preso avvio il cantiere Anas per la costruzione di un nuovo ponte a fianco del “Manzoni”: un’infrastruttura strategica per decongestionare il traffico sulla SS36, ridurre incidenti, rendere più fluido lo scorrimento di persone e merci snellendo le code di Pescate, Garlate, Olginate, Galbiate, del Barro e Civate.

Ma attenzione, al momento si tratta di un ponte “a senso unico” in ingresso verso il Bione, perché per renderlo percorribile anche in uscita da Lecco occorrerebbe realizzare un raccordo lato Pescate, per cui al momento non si dispone di alcun progetto. Per questa ragione, fino a quando quel nuovo ponte non sarà percorribile anche in uscita, per i lecchesi resterà sempre un’opera a metà! Solo aprendo una nuova arteria in uscita si potranno infatti smaltire le code che tutte le sere intasano l’asse di corso Martiri, di via Pergola, della Meridiana e la Ballabio-Lecco, per non parlare delle code dei fine settimana!

Per realizzare quest’opera fondamentale, Lecco sopporterà dei sacrifici ingenti: salteranno oltre 200 parcheggi al Bione, dovremo spostare il centro di raccolta rifiuti (circa 2 milioni di euro), aprire un nuovo ingresso al Centro Sportivo Bione e progettare nuove ipotesi per le sedi del Soccorso Alpino e della Protezione Civile. Un sacrificio necessario, ma che dovrà essere quanto meno giustificato da una risposta definitiva sul piano della viabilità in uscita.

Ho ben rappresentato da tempo questa esigenza a tutte le istituzioni preposte, che ora, finalmente, stanno dimostrando attenzione. Il mio impegno è e sarà totale perché arrivino alla svelta anche i fatti!

Mauro Gattinoni

Sindaco di Lecco

(*Dalla newsletter settimanale del primo cittadino)