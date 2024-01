GAZA CHIAMA, LECCO RISPONDE ANCORA. 500 ALLA MANIFESTAZIONE CITTADINA

LECCO – Nuova manifestazione cittadina, domenica a Lecco per chiedere lo “stop al genocidio palestinese“. Circa 500 i partecipanti.

“Questo corteo – hanno affermato i promotori – assume un significato ancora più importante alla luce di quanto successo negli ultimi giorni: il governo che vieta i cortei di Milano e Roma del 27 gennaio e il taglio di fondi all’UNRWA, oltre all’eroica battaglia del Sudafrica alla CIG. Abbiamo ribadito che il “mai più” deve valere per tutti, che noi siamo i veri custodi della memoria, e abbiamo denunciato i governi occidentali che tagliano i fondi all’agenzia ONU per i rifugiati, mettendo deliberatamente ancora più in pericolo la vita di due milioni di persone”.

VIDEO/FACCHINI ALL’INIZIATIVA LECCHESE:

“Nel nostro intervento – aggiungono gli organizzatori – abbiamo denunciato anche la complicità e il servilismo che i media nostrani hanno verso Israele nel modo in cui raccontano questa tragedia. Noi continueremo a scendere in piazza fino a quando il genocidio non si sarà fermato”.