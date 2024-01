LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ QUESTA SETTIMANA IN CITTÀ

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 29 gennaio a domenica 4 febbraio 2024.

Corso PROMESSI SPOSI, dal 29 al 30 gennaio, intersezione con via Baracca, parziale restringimento per sostituzione saracinesca tombinatura;

corso PROMESSI SPOSI, dal 31 gennaio al 1° febbraio, tratto all’altezza del civico 59, parziale restringimento regolamentato tramite moviere riparazione chiusino;

corso MONTE SAN GABRIELE, dalle 9:00 alle 17:00 del 29 e 30 gennaio, tratto compreso tra il civico 6 e l’intersezione con via Credee, per riparazione tubazione fognatura, senso unico alternato regolamentato mediante impianto semaforico e limite massimo di velocità 30 Km/h;

viale MONTEGRAPPA, dal 29 gennaio al 6 febbraio, intersezione con Salita dei Bravi, divieti di sosta in area parcheggio riparazione perdita gas;

via TONIO DA BELLEDO, dalle 20:00 del 30 gennaio alle 6:00 del 31 gennaio, corsia discendente, tratto compreso tra via dell’Eremo e l’intersezione con via Risorgimento, per lavori di isolamento presa rete idrica, divieto di transito veicolare;

via DON RODRIGO, dal 30 gennaio al 1° febbraio, tratto all’altezza del civico 2, parziale restringimento per isolamento rete gas;

vicolo CHIUSO, dal 30 gennaio al 2 febbraio, chiusura del vicolo pedonale isolamento rete gas;

piazza DIAZ, dal 31 gennaio al 1° febbraio, localizzato restringimento ripristino definito della pavimentazione;

via CAMPANELLA, dalle 8:00 alle 18:00 il 31 gennaio e il 1° febbraio, per sostituzione saracinesca, divieto di transito veicolare all’altezza del civico 46;

via AI POGGI, dal 31 gennaio al 1° febbraio, tratto all’altezza dei civici 5 e 8, parziale restringimento regolamentato tramite moviere riparazione perdita idrica;

via ZELIOLI, il 1° e il 2 febbraio, tratto all’altezza del civico 2, parziale restringimento riparazione perdita idrica;

via XI FEBBRAIO, il 2 e il 3 febbraio, tratto all’altezza del civico 15, parziale restringimento posa infrastruttura telefonica;

via PONCHIELLI, dalle 8.30 alle 18:00 del 2 e del 3 febbraio, tratto compreso tra il civico 15 e l’intersezione con via Donizetti, per sostituzione saracinesca, divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale.

