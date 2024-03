GEL LAORCA, LA PRIMA USCITA DEL 2024: IL 17 MARZO SUL “SENTIERO ROTARY”

LECCO – Dopo la lunga pausa invernale, il GEL (Gruppo Escursionisti Laorchesi) organizza la prima uscita della stagione 2024: la gita lungo il ”Sentiero Rotary” (Lecco) in programma domenica 17 marzo.

Il ritrovo è fissato alle 8:30 al ponte di Malavedo e poi alle 8:45 a San Giovanni, all’angolo fra corso Monte Santo e via Don Luigi Monza (disponibilità di parcheggi per auto nelle vicinanze). Quindi da Malavedo (m 375), toccando i rioni di San Giovanni, Bonacina e Acquate, i partecipanti saliranno dapprima alla località di Versasio (m 550) e poi, percorrendo il “Sentiero Rotary”, passeranno per il Ponte della Tenaglia (m 501), Neguggio (m 459) e le Baite di Piazzo (m 507), raggiungendo Camposecco (m 608 – 3:30 ore), dov’è previsto il pranzo.

Nel primo pomeriggio verrà affrontato il tratto finale del sentiero passando per il Castello dell’Innominato (m 391), Somasca (m 294) e Vercurago (m 219 – 1:15 ore). Infine il rientro a San Giovanni e Malavedo con autobus di linea (il biglietto può essere acquistato direttamente sul pullman con moneta e/o bancomat).

Il GEL raccomanda a tutti i soci partecipanti abbigliamento, calzature e attrezzatura adeguati a un percorso escursionistico di media montagna (consigliati bastoncini da trekking – non sono ammesse scarpe da tennis).