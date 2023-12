GEO: PRANZO SOCIALE CON I SENIORES DEL CAI ‘CASSIN’

LECCO – Per una volta niente scarponi e zaino in occasione del pranzo sociale del GEO (Gruppo Età d’Oro) che coordina i Seniores del CAI (Club Alpino Italiano) della Sezione “Riccardo Cassin” di Lecco.

È stata l’occasione per rivedere qualche faccia amica che magari non riesce più a camminare come una volta. E così i 90 Seniores si sono ritrovati presso un ristorante brianzolo il 29 novembre per salutare il 2023 e affrontare con impegno un ricco menù.

Si è fatto il punto della situazione, con la distribuzione dei calendari e l’agendina del 2024, completando le prenotazioni per la t-shirt sociale che sarà inaugurata nel prossimo anno.

Il presidente Gianni Valsecchi, insieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo (Angela Ratti, Vasco Tondo e Alessandro Caspani), hanno organizzato con puntiglio l’evento che precede l’ultimo mese del 2023. La prossima uscita sarà urbana e culturale a Cremona.