ROMA – Giada Canino ha incontrato la ministra alle Disabilità Alessandra Locatelli. La ballerina calolziese, 17 anni e un lungo elenco di premi nella danza sportiva, rappresenterà l’Italia ai Mondiali Special Olympics di Torino 2025 eppure è stata vittima di bullismo e insulti per i suoi video sui social network. Bersagliata e umiliata con insulti e prese in giro a causa della Sindrome di Down.

Ieri, con mamma Lella e papà Elio, Giada ha incontrato la ministra nel suo ufficio di Roma davanti alle telecamere del programma Rai “La vita in diretta“.

“Questa mattina è venuta a trovarmi Giada Canino – racconta Locatelli – e abbiamo parlato di sport, scuola, danza e di molte altre cose. Giada è un esempio per tutte le persone che subiscono violenze verbali, bullismo e cyberbullismo: è una ragazza felice, studiosa, che ama ballare, che non si scoraggia e che giustamente dichiara di essere contenta di avere tante persone che la seguono sui social e che le vogliono bene. Ma lancia anche un messaggio: “Fate i bravi!””.

“Quello che è accaduto a Giada – prosegue la ministra – accade a tante altre persone in tutto il nostro Paese e ognuno di noi è chiamato a promuovere rispetto e a lanciare messaggi di contrasto alla maleducazione e al bullismo nella vita di tutti i giorni. Forza Giada e forza tutti! Siamo più forti del bullismo e del cyberbullismo!”.