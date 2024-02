GIORNATA DELLA DONNA 2024, TUTTE LE INIZIATIVE DI QUEST’ANNO A LECCO

LECCO – In occasione della Giornata internazionale della donna, il Comune propone una serie di iniziative di riflessione e approfondimento.

In occasione della Giornata internazionale della donna, il Comune di Lecco invita alla riflessione e a ricordare l’importanza della lotta per i diritti delle donne, la loro emancipazione, le loro conquiste sociali, economiche e politiche.

In questa ottica, lunedì 4 marzo alle 17.30 in sala consiliare e in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Lecco, la commissione pari opportunità promuove un incontro rivolto agli imprenditori e aperto alla cittadinanza a tema “Mondo del lavoro, autonomia e pari opportunità: confronto aperto con la Camera di Commercio Como-Lecco”. Vi interverranno da Como, Antonella Mazzoccato, presidente del comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile Como-Lecco (Cif), e Arianna Augustoni, della segreteria del comitato. Fra le altre cose, la presidente illustrerà come la certificazione “Pari opportunità” sia uno strumento concreto che le aziende hanno per intervenire sul fronte della tutela dei diritti delle donne.

Sabato 9 marzo alle 21 all’auditorium del centro civico Sandro Pertini di Germanedo si terrà inoltre lo spettacolo a tema “Lettere. Carteggi e melodie femminili” promosso dall’organizzazione di volontariato Telefono Donna Lecco in collaborazione con il Comune di Lecco e con la partecipazione del corpo musicale “Alessandro Manzoni Città di Lecco” e del laboratorio teatrale “Carlo Pirovano”.

Così l’assessore alle Pari opportunità Renata Zuffi: “Comunemente la Giornata internazionale della donna viene chiamata “Festa della donna”, tuttavia la ricorrenza nasce per far riflettere, più che per festeggiare. È una ricorrenza che vuole sottolineare l’importanza della lotta per i diritti delle donne e per la loro emancipazione, ed è proprio in questa accezione che il Comune ha scelto di portare il proprio contributo attraverso quelle realtà che lo vedono costantemente impegnato sui temi delle pari opportunità, ovvero la Commissione comunale per le Pari opportunità, e del contrasto alla violenza di genere, ovvero la Rete antiviolenza provinciale Star”.

Parte della rete Star, di cui il Comune di Lecco è ente capofila, anche le organizzazioni sindacali del territorio promuovono un incontro a tema dal titolo “Donne e lavoro, il futuro delle donne ha bisogno di azioni concrete”, in programma lunedì 11 marzo alle 9.30, presso l’aula magna del Politecnico di Lecco con la giornalista esperta di lavoro ed economia reale Rita Querzè e la partecipazione di Manuela Grecchi, prorettore del Polo di Lecco del Politecnico di Milano.

Infine, aderente al Tavolo interistituzionale allargato della rete Star, Femminile Presente!, in collaborazione con il centro culturale Assalam di Lecco, promuove per sabato 9 marzo alle 16 presso il Palazzo del Commercio di piazza Garibaldi un nuovo incontro di riflessione, per esplorare la reciprocità possibile tra maschile e femminile nelle diverse religioni dal titolo “E se c’entrasse la religione? La donna nell’Islam” con la partecipazione di Shaimaa Maher e Usama El Santawy.