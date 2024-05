GIORNATA MONDIALE SENZA TABACCO, LILT PREMIA I PROGETTI NELLE SCUOLE

LECCO – In occasione del 31 maggio, Giornata Mondiale Senza Tabacco promossa dall’OMS, la LILT– Lega Italiana per la lotta contro i tumori – è protagonista anche a Lecco dove si svolgeranno presso il salone degli Scout, le premiazioni dei progetti scolastici di educazione alle salute.

Da più di dieci anni la LILT è attiva sul territorio provinciale e l’ambiente scolastico continua ad essere quello privilegiato per gli interventi di informazione e di educazione alla salute, soprattutto nel settore della prevenzione primaria, perché attraverso le istituzioni scolastiche è possibile coinvolgere un gran numero di persone, non solo studenti, ma anche insegnanti e famiglie.

Gli interventi educativi sono effettuati, sempre più frequentemente, a partire dalla scuola dell’infanzia e primaria in considerazione del fatto che a quella età i bambini sono più recettivi ai messaggi educativi.

I progetti non sono solo un momento di educazione sanitaria, ma anche un’occasione di crescita e riflessione su quelle che vengono oggi definite life skills, ovvero le competenze per la vita, che aiutano i bambini ad affrontare le sfide quotidiane, valorizzando ogni abilità in modo positivo e consapevole.

Le tematiche trattate riguardano principalmente il tabagismo, la sana alimentazione, la prevenzione al tumore al seno e al testicolo, la sensibilizzazione al tema dell’HPV e alla vaccinazione del papilloma virus, l’attività fisica e soprattutto l’educazione alla salute e alla prevenzione come stile di vita con personale altamente qualificato.

Nel corso del presente anno scolastico hanno aderito ai progetti 30 scuole e sono stati sensibilizzati circa 3000 alunni con i loro genitori e insegnanti.

Ai bambini e ai ragazzi sono stati infine proposti dei concorsi a premi, grande è stata l’adesione e il 31 maggio, per il nono anno consecutivo, verranno premiate le scuole vincitrici della provincia di Lecco.

LILT ringrazia sin da ora tutti gli alunni, le famiglie e soprattutto i dirigenti scolastici e gli insegnanti che ogni anno rinnovano la fiducia del suo operato.