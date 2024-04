GIOVANI TALENTI, L’ASSESSORE REGIONALE TIRONI AL PALATAURUS DI LECCO

LECCO – Simona Tironi, assessore regionale con delega all’Istruzione, Formazione e Lavoro, ha promosso al Palataurus di Rivabella un incontro con studenti e addetti ai lavori per discutere sul delicato tema della individuazione, tutela e valorizzazione dei giovani talenti che di sicuro non mancano anche in provincia di Lecco e si aspettano che le istituzioni scolastiche e il mondo del lavoro forniscano loro nuove, concrete e qualificate opportunità per poter dimostrare quanto valgono e dunque inserirsi nei vari campi dello scibile umano, avvicinandosi convintamente alle più svariate occasioni professionali in favore dell’imprenditoria lombarda.

Dopo gli interventi del direttore HR di Technoprobe Spa Livio Lamparelli e del presidente di Confcooperative dell’Adda Gabriele Marinoni sul tema “Coltivare i talenti dei giovani: ruolo e strumenti della rete territoriale” è seguita una interessante tavola rotonda, con l’intervento del sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza, che ha visto l’assessore Tironi individuare e approfondire le problematiche connesse all’attuazione, anche sul territorio provinciale lecchese, di politiche di formazione e attive del lavoro che sappiano definire, oltre a un efficace percorso di orientamento, anche tangibili occasioni professionali con l’implementazione della collaborazione di pubblico e privato finalizzata a mettere i giovani al centro del sistema economico e produttivo, non solo locale.

Al termine dei lavori che hanno visto al tavolo le realtà e le autorità che si occupano di istruzione, formazione e lavoro in provincia di Lecco, l’assessore Tironi si è dichiarata “soddisfatta per l’opportunità di confronto oggi offerta con la Provincia a studenti e operatori” e ha sottolineato “l’importanza di trasmettere competenze professionali e personali ai giovani che dovranno essere pronti anche a superare le inevitabili difficoltà che incontreranno sul loro personalissimo percorso professionale. Per fare questo bisogna conoscere perché diversamente non si può scegliere e questa conoscenza è importante nel percorso di inserimento ma anche di reinserimento lavorativo”.

Alla fine dell’appuntamento istituzionale e di orientamento professionale, l’assessore regionale, gli studenti e tutti gli intervenuti si sono incontrati al catering allestito dal Centro di Formazione Professionale Alberghiera di Casargo in Valsassina, rappresentato dal presidente Francesco Maria Silverij: con lui alcuni degli allievi e operatori del centro.