LECCO – Presto la Procura di Lecco avrà tre nuovi attesissimi magistrati, assegnati al capoluogo dal Csm. È questione di settimane e poi il procuratore capo Ezio Domenico Basso avrà al suo fianco due pubblici ministeri e un sostituto di prima nomina.

Si tratta di Chiara Stoppioni, toscana e che ha svolto il tirocinio a Firenze, e di Simona Galluzzo, che ha svolto il tirocinio a Milano. Entrambe hanno già visitato il palazzo di vetro in corso Promessi Sposi e attendo il via libera per entrare in organico. Arriverà a Lecco per la sua prima esperienza Pasquale Esposito, che ha svolto il tirocinio a Perugia.