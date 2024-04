GRAVISSIMO 15ENNE INVESTITO MENTRE ATTRAVERSAVA IN VIA MARCO D’OGGIONO

LECCO – Sono gravi le condizioni del 15enne vittima dell’investimento in via Marco d’Oggiono, mentre attraversava la strada verso i portici, provenendo dal campo sportivo del collegio “Volta”. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì; l’auto che lo ha travolto viaggiava in direzione di via Sassi.

Il ragazzo è stato subito soccorso e trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale ‘Alessandro Manzoni’. Qui è stato ricoverato in Rianimazione, purtroppo in prognosi riservata.

Il conducente del veicolo, una utilitaria Hyundai, è un 49enne di Lecco, assistito a sua volta in stato di shock e portato per accertamenti all’ospedale di Erba dall’ambulanza del Soccorso Bellanese.

