ICS MOLTENO: VINTI I CONCORSI “TERESA SARTI STRADA” E “PAOLO CEREDA”

MOLTENO – La classe quarta sezione B di Molteno è risultata tra i vincitori del Concorso Teresa Sarti Strada, intitolato alla moglie del fondatore di Emergency, ente appunto organizzatore del premio.

Gli alunni hanno risposto alla richiesta di esprimere liberamente i loro sogni, riflettendo su due monumentali frasi autorevoli: “La pace non è solo un sogno, ma una sfida che possiamo coltivare insieme” di papa Francesco e “Non lasciate mai che qualcuno vi tolga il diritto di sognare, perché in un sogno si nasconde il passo successivo della vostra vita” di Maya Angelou.

In un video hanno raccontato dei sogni originali e disarmanti, tanto da far scrivere: “Che mondo sarebbe se i bambini potessero realizzare i loro sogni?” Anzi una delle protagoniste del video ha detto: “Imparare la pace è importante come imparare a leggere e scrivere”. I 16 alunni, le loro insegnanti Giulia Pirovano e Marcella Mazzola di Religione e i genitori, sono attesi sabato 1 giugno a Venezia per la premiazione ufficiale presso il Museo del 900 di Mestre.

Altro premio per Molteno. La classe terza D della scuola secondaria è infatti tra i vincitori del concorso “Quando i ragazzi sono Liberi di scegliere” Premio “Paolo Cereda”. Il concorso è indetto dal coordinamento lecchese di Libera, il movimento contro tutte le mafie di don Luigi Ciotti che a Lecco ebbe proprio come primo coordinatore Paolo Cereda.

La premiazione avverrà il 27 maggio alle 14:30 presso l’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco. I ragazzi hanno riversato la lettura del libro “O Maè” in un podcast grazie all’impegno dei docenti Corti Lorenza e Todisco Roberto. Si tratta della storia di Gianni Maddaloni e della sua palestra di judo a Napoli, alle famose Vele, che sottrare i ragazzi alla vita di strada, da bulli e perfino da delinquenza.