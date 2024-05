“SOPRA DI ME LA GRIGNA”: OTTO APPUNTAMENTI CULTURALI NEI RIFUGI

LECCO – Al via la terza edizione di Sopra di me La Grigna, rassegna di musica e teatro nei rifugi delle montagne lecchesi. Il festival ha come obiettivo quello di approcciarsi alla montagna in maniera diversa, abbinando alla vita nella natura dei momenti culturali e di convivialità. Un modo inusuale di valorizzare le cime lecchesi, invidiate da tutto il mondo, supportando il turismo lento, a basso impatto ambientale.

Organizzata da WoW! Aps, la manifestazione, che prevede otto appuntamenti in cartellone e tre “extra festival”, partirà sabato 15 giugno alle 18 al rifugio O.S.A. di San Tomaso con il concerto del gruppo The Pax side of the Moon, tra le realtà musicali più interessanti del nostro territorio. Ogni settimana si susseguiranno eventi in diverse località. Il 22 giugno al rifugio di Camposecco andrà in scena “Corpi liberi”, spettacolo dedicato alla vita della ginnasta Nadia Comaneci, il 29 giugno sarà la volta della cantautrice Glicine, in località Calech ad Abbadia Lariana, mentre il 6 luglio al rifugio Roccoli Lorla si esibirà il gruppo La Malaleche. Il 13 luglio si torna sulle montagne lecchesi con i Dōna Flor, attesi al rifugio Carlo Porta ai Piani dei Resinelli. Il 20 luglio lo spettacolo musical-teatrale con i lariani Sulutumana e l’attore Marco Continanza “Canto per la terra” racconterà le tematiche di sostenibilità care al festival al rifugio Antonietta al Pialeral. Ancora con la musica d’autore con Simona Colonna che si accompagna con il suo violoncello “Chiscotte” al rifugio Bogani il 27 luglio. Ultimo evento ufficiale della rassegna sarà il concerto dei Vintage Violence che, in coda al loro lungo tour estivo, proporranno un ensemble elettronico a basso impatto ambientale tra le cime del rifugio Bietti-Buzzi sabato 3 agosto.

Al ricco cartellone di Sopra di me La Grigna si aggiungono tre eventi extra, organizzati in collaborazione con altre realtà. Si potrà accogliere l’alba del 29 giugno ai Piani Resinelli con sessione di yoga e musica classica con Maria Antonietta Puggioni al violoncello, seguite da una colazione conviviale al Forno della Grigna, o godere di un aperitivo con dj set e passeggiata al tramonto domenica 7 luglio, al rifugio S.E.L. Locatelli, promosso con Ostetriche in alta quota e La Tetta in vetta, due gruppi che si occupano di salute femminile e di benessere per le pazienti oncologiche. Infine domenica 4 agosto a Esino Lario si svolgerà una passeggiata tra i sentieri riqualificati promossa da EcoMuseo delle Grigne e CelloFest di Bellagio. Gli otto eventi in programma inizieranno alle 18 del sabato e in ogni tappa ci sarà la possibilità di cenare e, in alcuni casi, pernottare contattando direttamente i rifugi coinvolti.

Per tutte le informazioni, ma anche eventuali cambi di location in caso di maltempo, gli organizzatori invitano a seguire i profili social della manifestazione e il sito internet www.sopradimelagrigna.it.