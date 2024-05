GRRRIGNA COMICS: LE GRANDI FIRME DEL FUMETTO AL FESTIVAL VALSASSINESE

BARZIO – Fumetto protagonista in Valsassina. Tutto pronto per la seconda edizione del GRRRigna Comics, festival diffuso del fumetto che animerà Pasturo, Cremeno e Barzio il 31 maggio, 1 e 2 giugno. Fumettisti di fama, sceneggiatori, illustratori, e poi seminari, laboratori, firmacopie, e ancora musica e animazione per un fine settimana pensato per appassionati di tutte le età, dai più piccini, ai grandi che non hanno mai smesso di sognare, ma anche per i curiosi pronti a riscoprire un mondo forse troppo presto dimenticato. Tutti gli eventi sono gratuiti e in caso di pioggia si svolgeranno al coperto.

La locandina dell’edizione 2024 ha svelato da tempo il nome di uno degli ospiti più attesi: a realizzarla, appositamente per il festival valsassinese, la matita di Stefano Turconi…