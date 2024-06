HIGH SCHOOL CHALLENGE: PREMIATE 5 CLASSI E UNA SQUADRA DI DOCENTI

LECCO – Nel corso della mattinata di ieri, giovedì 6 giugno, al Palazzo delle Paure, si è tenuta la cerimonia di premiazione di Lecco High School Challenge 2024, la competizione sulla mobilità sostenibile della Fondazione Bruno Kessler di Trento, promossa e finanziata dal Comune di Lecco, in collaborazione con Legambiente Lecco rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Lecco.

Attraverso l’app Play&Go, studenti e docenti hanno tracciato gli spostamenti effettuati in bici, a piedi, in autobus, in treno o in car pooling per tre mesi. I dati ritornato 143.184 chilometri sostenibili effettuati in 25.220 spostamenti, per un risparmio stimato di 25 tonnellate di CO2.

La classifica finale della competizione vede al primo posto la classe 2^ CMM dell’istituto Badoni con 66.269 eco-Leaves, seguita dalla classe 2^ A dell’istituto Badoni con 64.344 eco-Leaves e dalla classe 1^ BPAS dell’istituto Bertacchi Lecco con 46.026 eco-Leaves. Al quarto posto troviamo la classe 2^ AC del liceo classico Manzoni con 45.314 eco-Leaves e e al quinto la classe 3^ CC del liceo classico Manzoni con 41.409 eco-Leaves.

Tra i docenti vincitori si è distinta una squadra di insegnanti dell’istituto Badoni con 58.687 eco-Leaves. Menzioni speciali per la 2^ AC del liceo classico Manzoni per una mobilità attiva (spostamenti a piedi e in bicicletta) di 2.880 km, per la classe 1^ BPAS dell’istituto Bertacchi per la miglior partecipazione e la costanza e alla 2^ CMM dell’istituto Badoni per aver risparmiato la maggior quantità stimata di CO2.