I LECCHESI NEL PALLONE. ‘LOCA’ A SORPRESA IN NAZIONALE, SENTENZA PER LA SALERNITANA DI PIROLA

LECCO – Ancora 90’ e ancora una prestazione da cinque in pagella quella fornita dal galbiatese Manuel Locatelli nello 0-0 casalingo ottenuto dalla sua Juventus contro il Genoa. Perde invece la Salernitana del redivivo Lorenzo Pirola (90’) che vede spalancarsi le porte della serie B dopo la sconfitta interna nello scontro salvezza per 0-1 con il Lecce.

Nella prossima settimana i due maggiori campionati nazionali riposano per dare spazio alle nazionali: l’Italia di Spalletti vola in America per la doppia amichevole, in calendario rispettivamente il 21 e 24 marzo, contro Venezuela e Equador. Tra i convocati un tantino a sorpresa figura il nome di Locatelli, l’ex tecnico del Napoli nonostante la crisi che sta attanagliando il ragazzo in campionato ha dato fiducia al centrocampista bianconero, un attestato di stima importante del quale Manuel deve tenere conto. Di azzurro si veste anche il difensore di Casatenovo Lorenzo Pirola chiamato a difendere il tricolore nelle qualificazioni agli europei Under 21 del prossimo anno. L’undici di mister Nunziata scenderà in campo venerdì 22 a Cesena (18.15) ospite la Lettonia, martedì 24 a Ferrara l’Italia dovrà vedersela allo stesso orario con la Turchia.

In serie B un buon punto lo incamera lo Spezia dell’esterno di Chiuso Salvatore Elia (90’) che impatta senza gol a Reggio Emilia, nessun raccolto contrariamente per la Feralpisalò dell’imberidese Luca Giudici a Piacenza contro la capolista Parma, gli ospiti s’impongono 1-2. Nelle fila bresciane Giudici viene gettato nella mischia dal 28’della ripresa, minuti in cui il 32enne esterno si mette in luce con buone iniziative, un dardo in più a disposizione di mister Zaffaroni che sta recuperando il ragazzo dopo una lunga assenza dai campi da calcio.

In serie C arrivano tre punti d’oro per il Renate del galbiatese Marco Anghileri (90’) e del tecnico di Cesana Brianza Alberto Colombo, corsaro 0-1 ad Alessandria nelle mura della cenerentola del torneo. Termina senza vincitori (0-0) ne vinti il derby lecchese tra il Monopoli del meratese Luca Barlocco (90’) e la Turris dell’Olginatese Jacopo Scaccabarozzi (90’); la Giana Erminio del portiere di Casatenovo Carlo Pirola (panchina) pareggia senza gol a Verona con la Virtus. Eccellente a seguire lo 0-0 strappato a Padova sul campo delle seconda della classe dell’Albinoleffe del liernese Riccardo Gatti, nell’occasione finito in panchina.

Dopo alcune settimane di sosta è ripartita la serie A donne con la pool scudetto e retrocessione. Nella lotta per il tricolore esordisce con un pari esterno (3-3) contro l’Inter la Juventus dell’attaccante di Missaglia Sofia Cantore, nella circostanza assente causa una lieve distorsione alla caviglia. Nella bagarre per conservare la categoria impatta 1-1 a Seregno contro il Napoli il Como (due traverse colpite) del portiere di Mandello Astrid Gilardi (90’). Nel prossimo turno la Juventus riceverà la Fiorentina mentre il Como nuovamente al Ferruccio ospiterà sabato alle 18 il Milan. Classifica pool scudetto: Roma 51, Juventus 44, Fiorentina 39, Sassuolo 29, Inter 27. Pool salvezza; Como 22, Milan, Sampdoria 21, Napoli 7, Pomigliano 6.

Alessandro Montanelli