“HUB PULLMAN, AMMINISTRAZIONE PARTECIPATA? SOLO PAROLE AL VENTO”

In data 12.3.24 il gruppo consiliare Lecco Merita di più/Lecco Ideale, accogliendo le legittime preoccupazioni dei condomini del super condominio Legnone, rappresentati dall’amministratrice Stefania Invernizzi, ha promosso un confronto fra i rappresentanti dei condomini, il loro studio legale di riferimento Renna di Milano e il sottosegretario regionale Mauro Piazza.

In tale sede è emerso che vi sono state delle interlocuzioni tra Comune, Regione, Rfi e Agenzia del Tpl di Como Lecco Varese nel corso delle quali è emersa una alternativa progettuale alla realizzazione dell’Hub in via Balicco che consente di evitare l’esproprio ai cittadini residenti nel supercondominio.

Non solo tale alternativa, se attentamente valutata e considerata dalla Giunta Gattinoni, può evitare un lungo e costoso contenzioso (già di fatto introdotto dai condomini).

Vi sono, inoltre, ulteriori aspetti positivi: la messa in sicurezza dei percorsi degli utenti della stazione e il valore aggiunto di permettere il carico e scarico dei viaggiatori, ponendo così fine anche alle situazioni di pericolo che si verificano ogni sera nella zona di Via Balicco che sarebbero sicuramente aggravate dall’attestazione in tale zona di un Hub del trasporto pubblico locale.

Il gruppo consiliare Lecco Merita di più – Lecco Ideale auspica che la giunta Gattinoni sia per una volta finalmente davvero in grado di ascoltare le necessità della cittadinanza e, con doveroso spirito critico, giunga a miti consigli nell’attesa che si sviluppino a pieno le progettualità sulla stazione di Lecco, proseguendo nelle interlocuzioni con gli enti interessati rendendo concrete queste opzioni.

A tal fine il nostro gruppo consigliare ha richiesto un’audizione congiunta nella commissione competente con Regione, RFI e Azienda del TPL per rendere edotti di questi progetti tutti i cittadini.

Lecco Merita di Più – Lecco Ideale