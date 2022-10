LECCO – Finalmente, dopo tante sofferenze, è arrivato l’esordio in serie A dal primo minuto del ventenne difensore di Casatenovo in forza alla Salernitana Lorenzo Pirola. Un esordio bagnato dalla fortuna, considerato che il ragazzo è rimasto in campo sino al 90’ nel vittorioso match interno con il Verona, superato 2-1. Colpevole insieme a tutto il reparto arretrato del gol del pareggio scaligero, Pirola nel resto dell’incontro si è dimostrato all’altezza della situazione, rendendosi protagonista di una prestazione comunque dignitosa.

In campo sino all’11’ della ripresa invece il centrocampista di Galbiate Manuel Locatelli, ko a San Siro 2-0 contro il suo ex Milan; un’altra prestazione incolore personale e dell’intera squadra. Il capitolo della massima serie viene chiuso dall’1-1 esterno ottenuto dalla Sampdoria dell’atleta della Bonacina di Lecco Andrea Conti a Bologna, ennesima panchina per lui. In serie B continua il momento negativo del Palermo della punta di Maggianico Salvatore Elia (in campo sino al 23’ della ripresa) asfaltato 3-0 a Terni.

In serie C prosegue la cavalcata del Catanzaro del liernese Riccardo Gatti, relegato nuovamente in panchina, che viola le mura dell’Andria 0-4: nelle fila pugliesi il centrocampista di Bellano Andrea Arrigoni è protagonista sino al 37’s.t.. Secca vittoria esterna anche per il Pescara del tecnico di Cesana Brianza Alberto Colombo corsaro (1-3) a Potenza. Successo risicato invece per la Juve Stabia dell’olginatese Jacopo Scaccabarozzi (90’) che sul terreno amico batte 1-0 il Picerno, sorride pure l’Entella del meratese Luca Barlocco (90’) brava a strappare i tre punti alla Fermana, sconfitta 0-1. Il Renate del difensore di Galbiate Marco Anghileri (gioca sino al 45’del p.t.) espugna Trento 0-2: la sconfitta dei locali costa la panchina al tecnico di Oggiono Lorenzo D’Anna, esonerato dal club nella serata di ieri.

Nella settimana appena conclusa ha trovato spazio anche la coppa Italia di serie C: vanno avanti la Juve Stabia che ha superato 1-0 il Cerignola (“Scacca” in panchina). Il Pescara ha travolto 6-0 la Vis Pesaro semaforo verde anche per l’Entella (Barlocco in campo sino al 19’s.t) che vince la resistenza della Carrarese solamente dopo i rigori, dopo l’1-1 di regolamentari e supplementari, e il Renate (Anghileri in panca) che supera 3-1 la Pro Sesto. Esce dalla competizione l’Andria con Arrigoni che gioca sino al 28’ della ripresa out 1-0 a Avellino.

Le classifiche. Girone A: Pordenone e Novara 14, Feralpisalò e Padova 13, Sangiuliano, Pro Patria e Renate 12, Pergolettese e Lecco 11, Arzignano 10, 17esimo Trento a quota 5. Girone B: Firenzuola e Reggiana 15, Siena e Gubbio 14, Rimini 12, none a pari merito Entella e Lucchese a 11 punti. Chiudiamo con il raggruppamento meridionale, e conseguentemente il girone C che vede al comando la coppia calabrese composta da Catanzaro e Crotone a quota 19, seguono Pescara a 16 Juve Stabia, Latina e Turris a 13 ultima la Fidelis Andria di Arrigoni ferma a tre punti.

Il campionato di serie A femminile ha osservato un turno di sosta.

Alessandro Montanelli