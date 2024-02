IL DERBY DALL’ALTRA SPONDA DEL LARIO: LECCO-COMO VISTO DA COMO

COMO – “È una gara importante per tutti i nostri tifosi, e lo sarà anche per noi, per questo ci aspettiamo una partita intensa”. Lo ha affermato alla vigili dell’attesissimo derby del Lario Osian Roberts, allenatore del Como – dichiarazione ripresa da Espansionetv.it nell’articolo del bravo collega Massimo Moscardi.

Vista dall’altra sponda del lago, la super sfida di Serie B si legge caratterizzata dalle assenze nella formazione azzurra: tra i convocati mancano infatti l’attaccante Cutrone (soprattutto) e i “lungodegenti” Baselli, Kone e Chajia.

Nell’articolo sul sito web della TV il “pre” del derby con fischio d’inizio al Rigamonti-Ceppi alle 20:30 di stasera: