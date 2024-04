IL GRAFFIO. CONFINDUSTRIA, PRESIDENTE CON CONVENZIONE DI VIENNA

Ma il Presidente designato di Confindustria Lecco Sondrio, Marco Campanari, è lo stesso che nell’agosto 2015 chiese e pretese, avvalendosi della Convenzione di Vienna, un posto auto pubblico riservato in via Caprera perché era Console onorario della Bulgaria per la Lombardia e non poteva certo fare 170 metri per metterla all’Autosilos di via Aspromonte?

Ce l’ha ancora? Adesso lo lascia e usa quello privato di Confindustria o ne terrà due.

Uno per i feriali e uno per i festivi?

Onofrio Del Grillo