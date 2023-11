“IL MIRACOLO DELLE DIGHE” DI LUCA ROTA. PRESENTAZIONE A OLGINATE E VISITA ALLO SBARRAMENTO SULL’ADDA

LECCO – La presentazione dell’ultimo libro di Luca Rota, ‘Il miracolo delle dighe’, domenica prossima 19 novembre tra Vercurago e Olginate, alla Biblioteca Civica di Olginate.

L’evento contemplerà un momento raro: la visita guidata della diga di Olginate, il principale sbarramento di regolazione del lago di Como, costruito tra il 1940 e il 1946 e oggi gestito dal Consorzio dell’Adda. Una ‘grande diga’ molto diversa da quelle ben più imponenti e spettacolari delle vallate alpine, protagoniste del libro di Rota, ma dall’importanza altrettanto fondamentale sia a monte che a valle di essa, per come contribuisca a limitare enormemente le esondazioni del lago, soprattutto a Como, e in forza della sua capacità di alimentare le attività agricole di un ampio territorio di Pianura Padana grazie alla possibilità di regolare un volume di acque di ben 246,5 milioni di metri cubi.

Parimenti è un’opera, la diga allo sbocco del Lago di Garlate, che ha cambiato in modo considerevole il paesaggio della zona: per esempio l’alveo dell’Adda in uscita dal lago venne sostanzialmente ridisegnato. Nonché la relazione con esso dei suoi abitanti, assumendo caratteri culturali identitari e referenziali per il suo territorio simili a quelli dei più grandi sbarramenti sulle Alpi.

La visita guidata della diga, della durata di circa un’ora, è in programma alle 14:30 con ingresso presso la casa dei custodi allo sbocco del ponte di Olginate sulla sponda orientale (verso Calolziocorte, via Mazzini 1): è inevitabilmente a numero chiuso e al momento è già sold out, ma è possibile chiedere informazioni e aggiornamenti al riguardo scrivendo una mail a cultura@comunitamontana.lc.it o telefonando allo 0341/240724 interno 4.

Successivamente si attraverserà il ponte Vittorio Emanuele III, che unisce le due sponde del fiume Adda offrendo una vista privilegiata sulla diga e sul territorio circostante, per recarsi presso la Biblioteca Civica di Olginate in via Prof. Mario Redaelli 16, dove alle 16 Luca Rota presenterà il suo libro, accompagnando i presenti in un viaggio attraverso le Alpi alla scoperta delle più grandi e emblematiche dighe alpine. Dighe che hanno cambiato le geografie e i paesaggi dei territori montani che li ospitano e la relazione culturale intessuta con essi dalla gente che ci abita. La presentazione è a ingresso libero senza bisogno di prenotazione. Ovviamente presso la Biblioteca vi saranno copie in vendita del libro.

L’evento fa parte del programma della 32esima edizione della rassegna culturale ‘Estate di San Martino’, organizzata dalla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino con l’Ecomuseo Val San Martino, il Comune di Calolziocorte, la Parrocchia di San Martino Vescovo in Calolzio e la Pro Loco di Calolziocorte.