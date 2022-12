LECCO – “Un giro sotto gli alberi di Natale dei politici ci permette di elencare i regali più significativi”. Così Paolo Trezzi presenta la sua personalissima e originale rubrica in tre atti, che si propone di assegnare alle personalità della politica lecchese il giusto pacco sotto l’albero.

Ecco la prima di tre puntate:

MAURO GATTINONI

Un nastro da cantiere e un portachiavi.

Ormai infatti è ossessionato dal cercare una nuova milionaria sede del Comune quando in realtà, fallimento dopo fallimento amministrativo, più che altro dovrebbe cercare un altro Comune.

GIOVANNI CATTANEO

Una forbice e un sacco a pelo.

Ormai sta cercando qualsiasi palo dove stendere un nastro per poi tagliarlo pur di inaugurare qualcosa e intanto, con un sacco a pelo con il Logo di Lecco, pernotta fuori Ostello o Dehor, chiusi.

GIACOMO ZAMPERINI

Una valigia e un annuario.



Ormai è pure attaccato sui muri. Andrà in Regione senza ragione.

Scrive che “sono pronti” ed è un po’ imbarazzante, da presa in giro, far credere di essere pronti quando sono 20 anni che sono lì e di pronto dovrebbero avere solo le valigie.



LUCA VISCONTI

Penne e carta copiativa.

Ormai incanalato verso la carriera politica di venerazione del Sindaco. Il Sindaco infatti illustra un punto all’odg e lui, leggendo un testo già compilato, ringrazia per la risposta e la chiarezza.

O è veggente o, più probabile, non ha capito il ruolo



SIMONA PIAZZA

Una ventiquattrore e pesi da allenamento.

Ormai è in procinto di andare in Regione, più probabile come portaborse di Fragomeli che come consigliere perché Babbo Natale non esiste e sappiamo che non c’è giustizia nella realtà, figuriamoci in politica.