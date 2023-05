MILANO – In arrivo nel lecchese altri 5.700mila euro per l’illuminazione dei paesi. Firmato infatti il decreto per lo scorrimento della graduatoria del bando regionale ‘Illumina’ che, grazie all’incremento di 14.285.714,29 euro, presenta una dotazione complessiva di 41.785.714,29 euro. Triplicate dunque le risorse iniziali di una misura che garantisce contributi per l’efficienza energetica e il contenimento dell’inquinamento luminoso degli impianti di illuminazione pubblica.

Nel territorio lecchese vengono in questo modo finanziati otto progetti per un finanziamento complessivo di 5.799.574,79 euro. Ecco Comuni e relativi contributi: Bosisio Parini 899.626,53 euro, Dorio 385.804,16 euro, Introbio 641.303,27 euro, Malgrate 1.000.000 euro, Nibionno 971.338,81 euro, Premana 574.247,03 euro, Taceno 400.323,66 euro, Vercurago 926.931,33 euro.