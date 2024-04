IMU SUL ‘POLI’. PER IL CENTRODESTRA: “TOPPA PEGGIORE DEL BUCO”

La solerte risposta al comunicato stampa di LMI, con la quale l’amministrazione cerca di “fare chiarezza” sul tema dell’Imu richiesta al politecnico è il classico caso della toppa peggiore del buco.

La solerzia denota che le critiche hanno colto nel segno e la mancata riflessione ed adeguata valutazione delle stesse per uscire con una affrettata risposta, confermano purtroppo il modus operandi dell’amministrazione.

Ricordiamo infatti che alle richieste economiche della amministrazione il Politecnico ha risposto formalmente osservando che l’atto “dovuto” per l’amministrazione non lo è per loro.

Circostanza sulla quale l’amministrazione sorvola, con le solite chiacchiere sulla collaborazione con il Politecnico e su presunti futuri ampliamenti degli spazi di studio.

E ciò, nonostante l’amministrazione abbia messo in dubbio non solo le posizioni sui numeri del Politecnico, ma anche la presenza e il ruolo del CNR nell’ateneo, dimenticando quando il Sindaco si faceva fotografare con la presidente del CNR.

Del resto non si comprende se di atto davvero dovuto si tratta, il motivo per il quale non viene richiesta la tassa per tutte le annualità scadute.

Infine è sconfortante osservare che, pur parlando di “massima collaborazione fra l’Universita’, l’amministrazione comunale e tutte le istituzioni”, l’amministrazione non abbia accolto la nostra proposta e accettato di mettere a disposizione le risorse che vengono richieste al Politecnico per studentati e progetti con l’ateneo stesso.

Ci auguriamo solo che il condizionale usato dal Sindaco “trattasi di accertamento IMU che il Politecnico DOVREBBE al Comune” significhi che il nostro suggerimento di rivedere la propria posizione per evitare un contenzioso tanto spiacevole quanto gravoso venga seguito dall’amministrazione.

Lecco Merita Di Più – Lecco Ideale

