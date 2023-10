AIRUNO – Su Tele Lombardia, la trasmissione Iceberg ha divulgato un documento olografo di Carlo Gilardi, redatto nel 2020.

Sono le disposizioni del professore in vista del suo decesso – avvenuto tre anni dopo, pochi giorni fa: poche ma molto chiare indicazioni, nel segno “francescano” di un funerale modestissimo e senza clamori.

Eccole, nel video del programma televisivo:



“Ecco le ultime volontà di Carlo per il suo addio – commenta il comitato che si è battuto lungamente per la liberazione di Gilardi – e sapendo che le ha redatte nel periodo in cui aveva ormai capito che lo stessero per rinchiudere, a noi paiono proprio contenere una sonora protesta, verso chi ha ignorato i suoi appelli di aiuto e avrebbe invece potuto e dovuto intervenire. Secondo voi le rispetteranno? Secondo voi la stampa locale si accorgerà di quanto abbiamo noi osservato o faranno finta di nulla? Caro Carlo tu avevi capito tutto e in questa lettera lo hai dimostrato. Sei stato grande e unico anche nell’andartene”.

RedCro