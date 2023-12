LECCO – Incidente attorno all’ora di pranzo lungo la ‘nuova Lecco-Ballabio’. Nello schianto, all’interno della galleria ‘Passo del Lupo’, sono state coinvolte due auto, alla guida due donne entrambe ferite e accompagnate in Pronto soccorso. Sul posto la polizia locale di Ballabio e la Stradale.

Per rimuovere i veicoli e rimettere in sicurezza la SS36DIR si è reso necessario chiudere la strada in entrambe le direzioni.

Aggiornamenti non appena disponibili.