INCIDENTE MORTALE NELLA BERGAMASCA: LECCHESE LA VITTIMA 26ENNE

TREVIOLO (BG) – Si chiamava Silvia Brambilla e aveva 26 anni la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto all’alba di oggi a Treviolo, nella Bergamasca. La donna abitava nel rione cittadino della Bonacina.

L’Audi su cui viaggiava, guidata dal padre, si è scontrata con il cassone di un camion fermo nella corsia più a destra a causa di un guasto meccanico. Questo nonostante il triangolo rosso fosse piazzato regolarmente per segnalare un potenziale pericolo. Silvia è morta sul colpo. Il tragico fatto di cronaca all’altezza dello svincolo per Dalmine.

Ferito gravemente Massimo Brambilla, architetto piuttosto noto e padre della vittima, subito trasportato in codice rosso all’ospedale ‘Papa Giovanni XXIII’.

Come riferisce Bergamo News, con il papà e la famiglia “sei anni fa Silvia, in qualità di Brand Manager e PR, aveva dato vita ad “Acqua di Puglia”, azienda che si occupa di arredamento per interni e di ristrutturazioni e affitti di case vacanze o location per eventi”.

La salma della giovane è stata composta, temporaneamente, al cimitero di Treviolo.

