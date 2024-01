OLGINATE – Incidente tra auto e moto intorno alle 18 di sabato 13. Lo schianto, le cui dinamiche sono ancora da chiarire, è avvenuto in via Spluga, nelle vicinanze del civico 56/g e ha coinvolto un giovane motociclista di 17 anni, che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale.

Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, anche i Carabinieri della compagnia di Merate.

(Foto in copertina di Emanuele Locatelli da Facebook)